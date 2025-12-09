Haberler

Fransa'dan Yalova'ya gemiyle gelen tırda 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Yalova Ro-Ro limanında yapılan aramada, Fransa'dan gelen bir tırda 37 kilo 742 gram skunk uyuşturucusu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, risk analizi ve saha çalışmaları çerçevesinde Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yalova Ro-Ro limanına gelen ve sürücülüğünü Türk uyruklu H.Y.'nin yaptığı araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada 48 paket içinde 37 kilo 742 gram skunk ele geçirildi, H.Y. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin ise 23 milyon lira olduğu bildirildi.

Ekiplerce uyuşturucu maddelerin Türkiye'deki alıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. - YALOVA

