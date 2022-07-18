Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı - Haberler

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Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fransa'nın güneyinde 6 gündür devam eden orman yangınlarında 14 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Fransa'nın güneyinde 6 gündür devam eden orman yangınlarında 14 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde aşırı sıcakların etkili olmasının ardından başlayan orman yangınları devam ediyor. Hafta sonu boyunca yangınla mücadelenin devam ettiği bölgede binlerce hektarlık alanın daha yanması sonucu toplam 14 bin hektar alan küle döndü. Landiras kasabasında yangınların başlamasından bu yana en az 4 bin 100 kişi tahliye edildi. Gironde bölgesi genelinde ise tahliye edilenlerin sayısının 14 bine ulaştığı belirtildi.

Fransa meteoroloji ajansı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde sıcaklığın 41 dereceye ve kuzeybatı bölgelerinde ise 35 dereceye yükseldiği belirtilmişti. Fransa genelinde bugün yüksek sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.

(İHA)

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