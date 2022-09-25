- Fransa'daki dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarında yangın Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarı olarak bilinen Rungis Uluslararası Pazarı'nda yangın çıktı.

- Fransa'daki dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarında yangın

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarı olarak bilinen Rungis Uluslararası Pazarı'nda yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Rungis Uluslararası Pazarı'nda yangın çıktı. Dünyanın en büyük taze toptan gıda pazarı olarak bilinen pazardaki yangına 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, halktan bölgeden uzak durmaları istendi. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Paris İtfaiyesi Sözcüsü Yüzbaşı Marc Le Moine yaptığı açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığını belirterek, yangının kontrol altına alındığını aktardı. Le Moine, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve araştırıldığını ifade etti.

Söz konusu pazar, Paris ve çevresine taze gıdanın çoğunu sağlıyor. 7 bin metrekarelik bir alana kurulu olan gıda pazarında yaklaşık 12 bin kişi çalışıyor.