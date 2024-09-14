Üye Girişi
Haberler

Fransa'da Tecavüz Skandalı: Kadın Dernekleri Mahkeme Kararını Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Avignon kentinde, 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un eşine tecavüz ettirdiği skandalda mahkemenin davayı ertelemeye karar vermesi, ülkede halkın sokağa dökülmesine neden oldu. Kadın dernekleri, yürüyüşler düzenleyerek tecavüz ve kadınlara yönelik şiddete karşı tepkilerini dile getirdi.

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin davayı ertelemesi halkı sokağa döktü.

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin kararı öfkeye yol açtı. Fransa'nın Avignon kentindeki mahkemede Hakim Roger Arata'nın Dominique Pelicot'un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini ve davanın erteleneceğini açıklaması tepkiyle karşılandı. Davanın ertelenmesinin ardından ülkedeki kadın dernekleri, toplu tecavüze maruz bırakılan 72 yaşındaki Gisele Pelikot için Paris, Marsilya, Lyon, Annecy, Rouen, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice şehirlerinde protesto gösterileri düzenledi. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kadın, mahkemenin kararını kınadı. Göstericiler, "Utanç taraf değiştirmeli", "Mağdurlar size inanıyoruz, tecavüzcüler sizi görüyoruz", "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti durdurun", "Her 3 günde bir kadın cinayeti, her 7 dakikada bir tecavüz" pankartları taşıdı.

O anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulunmuştu

Dominique Pelicot, 2020'de ilk kez bir güvenlik görevlisi tarafından süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve olayın ardından polis Pelicot'un telefon ve bilgisayarında eşine ait görüntüleri bulmuştu. İlaç etkisi altında olduğu için uğradığı cinsel saldırıların farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etmişti. Daha sonra yapılan incelemede, Pelicot'un erkekleri bir web sitesi üzerinden eşi ile yaşadığı eve davet ettiği ortaya çıkmıştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Pelicot, eve gelen şahıslara yüksek sesle konuşmamaları, kıyafetlerini mutfakta çıkarmaları, parfüm kullanmamaları gibi uymaları gereken belli kurallar koymuştu. Polis, yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonucunda 72 şüpheliden yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 kişinin kimliğini tespit edebilmişti. Dominique Pelicot'un bilgisayarında o anlara ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulunmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Mahkeme Fransa paris Medya Kadın Hukuk Suç

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum
İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title