Fransa'da Tahta Kurusu Dolandırıcılığı

Fransa'da yaşlı insanların kandırarak evlerini tahta kurularından temizledikleri bahanesiyle binlerce euro alan iki kişi yakalandı.

Fransa genelinde son aylarda görülen tahta kurusu istilası bazı kentlerde dolandırıcılığa neden oldu. Strasbourg kentinde polis, iki kişinin yaşlı insanların evlerine girerek tahta kurusu olduğu gerekçesiyle tarama işlemi ardından da temizleme işlemi yaptığını tespit etti. Büyük bir kısmı 90 yaşından büyük olan 48 kişiyi dolandıran 2 erkek, temizleme işlemi yaptıkları gerekçesiyle yaşlı insanlardan binlerce Euro aldı. Yapılan 9 şikayetin ardından harekete geçen polis, 2 kişiyi yakaladı.

Yetkililer, dolandırıcıların halkı yaşadıkları mahallelerde tahta kurusu istilası olduğuna dair önce aradıklarını ardından da evlerine sağlık personeli gibi giderek evlerini temizlemiş gibi yaptıklarını söyledi. Dolandırıcıların evden ayrılmadan önce de ev halkının böcek ve tahta kurularına karşı koruması için bir merhem sattıklarını kaydeden yetkililer, aslında içeriğinde tedavi edici bir özelliği bulunmayan merhem karşılığında 2 bin 100 euroya kadar ücret aldıklarını sözlerine ekledi. - STRASBOURG