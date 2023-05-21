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Fransa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Fransa'da silahlı saldırı: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Marsilya kentinde dün gece saatlerinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırının Kalaşnikof tipi silahlar ile düzenlendiğini ve saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganların ve saldırıdan sağ kurtulan 2 kişinin olay yerinden kaçtığını ifade eden polis, saldırıyı uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirdi.

Polis, saldırının hedefi olan 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini aktararak, uyuşturucunun yaygın olduğu bir toplu konutta yaşadıklarını ifade etti. Saldırganları yakalamak için soruşturma başlatılırken, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Marsilya'da bu yıl bugüne kadar uyuşturucu ticareti ile bağlantılı saldırılarda can kaybı 21'e ulaştı. - MARSİLYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalaşnikof Marsilya Fransa 3. Sayfa Haberler

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