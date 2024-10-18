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Fransa'da Şiddetli Yağışların Sebep Olduğu Selde Hasar Gördü

Fransa'da Şiddetli Yağışların Sebep Olduğu Selde Hasar Gördü
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Fransa'nın güneyinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu birçok araç hasar aldı ve yüzlerce ev elektriksiz kaldı. Meteoroloji servisi, birkaç bölgede kırmızı sel alarmı verildiğini açıkladı.

Fransa'da şiddetli yağışların neden olduğu selde sürüklenen onlarca araç hasar aldı, yüzlerce ev elektriksiz kaldı.

Fransa'nın güneyinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi. Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, dün Lyon şehri ve güneyindeki 6 bölgede kırmızı sel alarmı verildiği belirtildi. Alarm seviyesi bugün 'turuncuya' düşürülürken, nehirlerdeki su seviyelerinin azalmaya başladığı kaydedildi.

Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açıklamada, "Ardeche bölgesindeki bazı yerlerde 48 saatte 700 milimetreye kadar yağış düştü. Bu, Paris'te bir yıldan fazla sürede meydana gelen yağış miktarına denk, yani kesinlikle devasa bir yağış" dedi.

Sivil güvenlik kurumu tarafından yapılan açıklamada, selde mahsur kalanları kurtarmak için 5 helikopterin görevlendirildiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığına göre bin 500 itfaiye eri de sel bölgesine gönderildi. Ardeche bölgesinde, bu sabah itibarıyla 540 ev ve iş yerine hala elektrik verilemediği öğrenildi.

Rive-de-Gier bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklenen çok sayıda otomobilin çarpıştığı ve hasar aldığı görüldü. Sel bölgesinde çok sayıda otoyolun da sular altında kalması sonucu trafik durma noktasına geldi. Fransa ulusal demir yolu şirketi SNCF, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki demiryolunun sular altında kalması nedeniyse tren seferlerinin durduğunu açıkladı. - LYON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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