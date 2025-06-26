Fransa'da Şiddetli Fırtına: 2 Ölü, 17 Yaralı

Fransa'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Başkent Paris'teki Ulusal Meclisi'nin tavanından su sızması sonucu oturuma ara verildi.

Fransa'yı gece saatlerinde şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi Enedis'e göre 100 bin hane elektriksiz kaldı. Tarn-et-Garonne ilinde 12 yaşındaki bir çocuk üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Mayenne bölgesinde ise bir ağacın yola devrilmesi sonucu ATV kullanan bir adam yaşamını yitirdi. Sivil Güvenlik Kriz Yönetimi Operasyon Merkezi Yardımcısı Alexandre Jouassard, fırtınada şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıkladı.

Ulusal Meclis'te tavandan su sızdı, oturuma ara verildi

Başkent Paris'te gök gürültülü fırtına etkili ve sağanak yağış etkili oldu. Metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı. Ulusal Meclis'te Orta Doğu'daki durumun ele alındığı oturumda konuşan Başbakan François Bayrou'nun üzerine tavandan su damladı. Başbakan Bayrou yağmur yağdığını söylerken, oturuma kısa süre ara verildi. - PARİS