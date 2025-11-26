Haberler

Fransa'da Rusya İçin Casusluk Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Fransa'da, Rusya adına casusluk yapma ve savaş döneminde propaganda faaliyetleri yürütme şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Açıklamalara göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında Moskova yanlısı posterler yapıştırırken görüntülenen bir Rus erkeği ve insani yardım kuruluşunun lideri bir Rus kadını da bulunuyor.

Fransa'da savcılık, Rusya adına casusluk ve propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı. Savcılık, ülke genelinde yürütülen operasyon kapsamında 3 kişinin Rusya adına casusluk yapma ve savaş döneminde propaganda faaliyetleri yürütme şüphesiyle gözaltına alındığını, 1 şüphelinin ise sıkı polis gözetimi altına alınarak, haftalık rapor vermekle yükümlü kılındığını bildirdi. Açıklamaya göre gözaltına alınan şüpheliler arasında Paris'teki ünlü Zafer Takı'na (Arc de triomphe de l'toile) Moskova yanlısı posterler yapıştırırken görüntülenen 40 yaşındaki bir Rus erkek, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivillere yardım eden bir insani kuruluş olan "Donbass SOS" grubunun lideri 40 yaşındaki Rus kadın ve Paris'in kuzey banliyösünden 63 yaşındaki bir erkek yer alıyor. Açıklamada, sıkı polis gözetimi altına alınan şüphelinin ise 58 yaşında olduğu kaydedildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
