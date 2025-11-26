Fransa'da Rusya İçin Casusluk Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Fransa'da Rusya adına casusluk yapmak ve savaş döneminde propaganda faaliyetleri yürütmekten 4 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da savcılık, Rusya adına casusluk ve propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı. Savcılık, ülke genelinde yürütülen operasyon kapsamında 3 kişinin Rusya adına casusluk yapma ve savaş döneminde propaganda faaliyetleri yürütme şüphesiyle gözaltına alındığını, 1 şüphelinin ise sıkı polis gözetimi altına alınarak, haftalık rapor vermekle yükümlü kılındığını bildirdi. Açıklamaya göre gözaltına alınan şüpheliler arasında Paris'teki ünlü Zafer Takı'na (Arc de triomphe de l'toile) Moskova yanlısı posterler yapıştırırken görüntülenen 40 yaşındaki bir Rus erkek, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivillere yardım eden bir insani kuruluş olan "Donbass SOS" grubunun lideri 40 yaşındaki Rus kadın ve Paris'in kuzey banliyösünden 63 yaşındaki bir erkek yer alıyor. Açıklamada, sıkı polis gözetimi altına alınan şüphelinin ise 58 yaşında olduğu kaydedildi. - PARİS