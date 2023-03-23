- Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesinin ardından başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde devam eden protestolarda 58 kişi gözaltına alındı.

- Fransa'da protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı

PARİS - Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun kabul edilmesinin ardından başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde devam eden protestolarda 58 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor. Emeklilik reformuna karşı olan çok sayıda meslek grubundan protestocu başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde bir kez daha sokaklara çıktı. Polis, 9. günde de devam eden protestolarda çöpleri ateşe veren, mağazaların camlarını ve otobüs duraklarını kıran öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şu ana kadar 58 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rekor sayıda katılım

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugünkü protestolara Paris'te 119 bin, ülke genelinde ise 1.09 milyon kişinin katıldığı belirtildi. Ocak ayında başlayan protestolara rekor sayıda katılım olduğu da ifade edildi. Genel Emek Konfederasyonuna göre ise Paris'teki protestolara 800 bin kişi katıldı.

Öte yandan Fransız sendikaları, 10. protestonun gelecek salı günü, İngiltere Kralı III. Charles'ın Fransa'yı ziyareti esnasında düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti

Emeklilik reformu, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis'te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı. Reformun yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.