Son Dakika | Fransa'da orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü - Haberler

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Son Dakika | Fransa'da orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Fransa'da orman yangınları: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

Son dakika habere göre Fransa'nın Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 20 bin 800 hektarlık alan zarar görürken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Fransa'nın Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 20 bin 800 hektarlık alan zarar görürken, alevler kısmen kontrol altına alındı.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz'dan bu yana 2 farklı noktada devam eden orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. 6 yangın söndürme uçağı, helikopter ve bin 800 itfaiyecinin yer aldığı çalışmalar sonucu alevlerin artık ilerlemediği belirtildi. Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'taki yangında şu ana kadar 7 bin, Landiras kasabasında ise 13 bin 800 hektar alan küle döndü. Yangınlar nedeniyle 36 binden fazla kişi de evlerindeki tahliye edilirken, 6 bin kişinin evlerine döndüğü kaydedildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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