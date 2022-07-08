Fransa'da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fransa'da orman yangını: 620 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın Gard bölgesinde dün başlayan yangın, 620 hektarlık alanı küle çevirdi.

Fransa'nın Gard bölgesinde dün başlayan yangın, 620 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlere uçaklar, helikopterler ve yaklaşık 700 kişilik ekiple müdahale sürüyor.

Fransa'nın güneyinde Gard bölgesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın sürüyor. Şu ana kadar 620 hektarlık alan küle dönerken, söndürme uçakları, helikopterler ve yaklaşık 700 itfaiyeciyle yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yangının bazı noktalarının "erişilemez" olduğu belirtilirken, Gard Valiliği bazı bölgeler için kırmızı alarm verdi. Bordezac ve Besseges komünlerindeki küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. İtfaiye teşkilatı, şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi nedeniyle binlerce hektarlık ormanlık alanın tehdit altında olduğunu aktardı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fransa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title