Fransa'da Okul Servisi Kazasında 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Fransa'nın Chateaudun kasabasında meydana gelen okul servisi kazasında 15 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa'da bir okul servisinin kaza yapması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesine bağlı Chateaudun'da kontrolünü kaybederek yoldan çıkan okul servisi kaza yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 15 yaşındaki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği 31'i öğrenci 40 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PARİS