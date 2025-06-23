Fransa'da Müzik Bayramı'nda Kadınlara Şırıngalı Saldırı

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Fransa'da düzenlenen Müzik Bayramı etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarında ise 1,500'den fazla kişi yaralandı.

Fransa'da düzenlenen Müzik Bayramı (Fete de la Musique) etkinliğinde 145 kadına şırıngalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı. Fransa genelindeki şiddet olaylarında ise bin 500'den fazla kişi yaralandı

Fransa'da her yıl 21 Haziran'da düzenlenen Müzik Bayramı (Fete de la Musique) etkinliğinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırı düzenlendi. Etkinlikler sırasında 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını belirterek polise başvururken, birçok kadın hastaneye kaldırıldı. Fransa genelinde 145 kadın, konser ya da sokak etkinlikleri sırasında bacaklarında, kollarında ya da boyunlarında iğne izi fark ettiklerini aktardı.

Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulanması ve bayılma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılırken polis, saldırılarla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmezken, uzmanlar iğnelerin zararlı kimyasal içerebileceği uyarısında bulundu.

Ülke genelindeki şiddet olaylarında bin 500'den fazla kişi yaralandı

İğneli saldırının yanı sıra ülke genelindeki etkinliklerde şiddet olayları yaşandı. Kutlamalar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken, bazı gruplar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi. Yetkililer, çıkan olaylarda 13'ü polis olmak üzere bin 500'den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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