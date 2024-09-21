Üye Girişi
Haberler

Fransa'da Michel Barnier Hükümeti Protesto Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Macron'un sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak ataması sonrası Paris'te sol ittifak destekçileri büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Macron'un kararına karşı çıkarak Barnier hükümetini protesto etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği sağcı Michel Barnier'i protesto eden binlerce sol ittifak destekçisi protesto gösterisi düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması ülkede protesto gösterilerine neden oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce sol ittifak destekçisi, Barnier hükümetini protesto etti. Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlarla Nation Meydanı'na yürüdü. Macron için istifa çağrısında bulunan göstericiler, konuşmacıların "Eski sistem yerinde kalacak ise oy vermenin ne anlamı var? " sözlerine destek verdi. Binlerce kişi döviz, "Macron-Barnier hükümetine karşıyız" yazılı pankartlar taşıdı.

Macron'un Barnier kararı

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermişti. Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Hükümet Fransa paris

Canlı anlatım! Mücadele başladı

Kadıköy'de kıran kırana maç! Tempo inanılmaz

 Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

CHP'li milletvekilinin otomobilinden neler çıktı neler
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu? Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });