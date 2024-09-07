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Fransa'da Macron'un başbakan ataması protestoları tetikledi

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Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması nedeniyle sokaklara döküldü. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi ülke genelinde gösteri düzenledi.

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması nedeniyle sokaklara döküldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak ataması büyük tepki çekti. Seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı Michel Barnier'in başbakan olması tepki çekti. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi bugün ülke genelinde sokaklara döküldü. Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenleniyor.

Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde "demokrasinin reddi" ve "çalınmış seçim" gibi sloganları atıldı.

Fransa'da krize giden erken seçim

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,15'ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci turda ise Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı.

Seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermiş, Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı.

Öte yandan, Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emmanuel Macron Politika 3-sayfa Güncel Fransa paris

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