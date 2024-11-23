Üye Girişi
Haberler

Fransa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü

Fransa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın büyük şehirlerinde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında binlerce kişi yürüyüş düzenleyerek hükümete tepki gösterdi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha fazla bütçe ayırmasını talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lille ve Bordaux kentlerinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında binlerce kişi yürüyüş düzelendi.

Fransa'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Başkent Paris'te 400'den fazla kuruluşun çağrısı ile Kuzey tren garı önünde toplanan binlerce kişi, kadınların simgesel rengi kabul edilen mor kıyafetler giyerek, soğuk havaya aldırış etmeden Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile kadına karşı ayrımcılığın son yıllarda arttığı belirtilen yürüyüşte, kadına şiddetin önlenmesi için gereken adımı atmakta geciktiği vurgulanan hükümete tepki gösterildi.

Macron hükümetine tepki

Hükümeti kadına yönelik şiddeti durdurmak için daha fazla bütçe ayırmaya çağıran göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim öncesi verdiği sözü tutmadığına dikkat çekti. Protestocular, kadına karşı işlenen suçlar ve şiddetle başa çıkılabilmesi için adalet sisteminin değiştirilmesi ve yeni yasaların çıkarılması gerektiğini vurgulandı.

"Her yerde kadın cinayeti var, ama adalet hiçbir yerde yok" sloganları atan göstericiler, "Ataerkil şiddet her yerde", "Bizler buna dur demek üzere yürüyoruz" yazılı broşürler dağıttı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23-24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.