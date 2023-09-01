Fransa'da hapishanede şişme havuz skandalı

Fransa'nın Valence kentindeki hapishanede bir mahkumun şişme havuzuna el konulduğu ve kendisini havuzda çektiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olay, farklı tepkilere neden oldu.

Fransa'nın Valence kentindeki hapishaneye şişme havuz sokan mahkumun görüntüleri, sosyal medyada yayılırken farklı tepkilere neden oldu.

FO Justice Sendikası tarafından Facebook'tan yapılan açıklamada, Valence Hapishanesi'nde bir mahkumun şişme havuzuna el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, hükümlünün hücrede havuzdayken kendisini görüntüye aldığı kaydedilerek, "Bir havuz nasıl hücreye girer? Kendimize doğru soruları sormamız gerekecek. Bir silah veya başka bir şeyi ne zaman bulacağız?" ifadelerine yer verildi.

Sendika, söz konusu hükümlünün "tek eksiğinin güneş kremi olduğunu" belirterek duruma tepki gösterdi.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Mahkumun hücrede kendisini havuzda çektiği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kayıtlarda demir parmaklıklı penceresi olan odadaki şişme havuzda bir kişinin müzik eşliğinde kendisini kayda aldığı görülüyor.

X sosyal medya platformundaki bazı kullanıcılar, "Tüm bunlar yaşanırken hapishanedeki gardiyanlar nerede?" diye sorarken bazı kullanıcılar da sıcak hava nedeniyle bu durumu normal karşıladıklarını ifade etti.