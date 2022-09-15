Fotokapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı 3. Sayfa Haberleri Fotokapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı Kayseri'de 35 hırsız, foto kapan görüntülerinden tespit edilerek yakalandıKAYSERİ Kayseri'de 34 hırsızlık olayının şüphelisi 35 kişi, jandarma ekipleri tarafından 59 bölgeye yerleştirilen foto kapan görüntüleri ile tespit edilerek yakalandı. Fotokapanlara yaban hayatı değil, hırsızlar yakalandı Kayseri'de 35 hırsız, foto kapan görüntülerinden tespit edilerek yakalandı KAYSERİ Kayseri'de 34 hırsızlık olayının şüphelisi 35 kişi, jandarma ekipleri tarafından 59 bölgeye yerleştirilen foto kapan görüntüleri ile tespit edilerek yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kentin farklı noktalarına 59 tane foto kapan kurdu. Foto kapanlara yansıyan görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, 2022 yılı içerisinde 10 baz istasyonundan kablo hırsızlığı, 8 elektrik kablosu hırsızlığı, 2 iletişim kablosu hırsızlığı, 6 demir yolundan kablo hırsızlığı, 1 kamu kurumundan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 sulama kanalı vanası hırsızlığı, 1 kaçak kazı, 2 yasadışı kenevir ekimi olmak üzere toplam 34 olayı aydınlattı. Foto kapan görüntüleri ile tespit edilen 35 şüpheli de, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

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