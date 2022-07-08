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Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü Diyarbakır Surlarından düşen vatandaş ağır yaralandı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Fotoğraf için tarihi surlara çıkan vatandaş metrelerce yükseklikten düştü

Diyarbakır Surlarından düşen vatandaş ağır yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Surlara fotoğraf çekmek için tırmanan vatandaş, metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sur ilçesinde bulunan tarihi Surlara fotoğraf çekmek için tırmanan Remzi A., dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Remzi A.'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri durumu ağır olan vatandaşı sedyeye alarak ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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