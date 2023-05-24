Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fotoğraf çektirmek için vagona çıkan çocuğu elektrik çarptı: Yaşam mücadelesi veriyor

Fotoğraf çektirmek için vagona çıkan çocuğu elektrik çarptı: Yaşam mücadelesi veriyor

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale Tren Garı'nda fotoğraf çektirmek için vagona çıkan 13 yaşındaki çocuğu yüksek gerilim hattında elektrik çarptı.

Kırıkkale Tren Garı'nda fotoğraf çektirmek için vagona çıkan 13 yaşındaki çocuğu yüksek gerilim hattında elektrik çarptı. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

13 yaşındaki Afganistan uyruklu Fawad Uzbek, Kırıkkale Tren Garı'nda bekleyen vagonunun üzerine fotoğraf çekmek için çıktı. Diğer bir vagonun üzerine atladığı esnada yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 3'üncü derece yanık oluşan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uzbek'in Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, vagon ve çevresinde tahkikat yaptı. Olay yerinde bulunan çocuğun yanmış kıyafetleri de dikkat çekti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale Seçim Sonuçları
Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title