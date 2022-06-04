Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada - Haberler

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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu.

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen turist kayboldu. Turisti arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid(49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist dengesini kaybederek dereye düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye girip arama yapamayan ekipler, olayın yaşandığı bölgede karadan arama başlattı. Turisti arama çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali Maşalacı - 3. Sayfa

Çamlıhemşin turist Rize 3. Sayfa Haberler

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