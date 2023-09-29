Foseptik çukuruna düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişindeki otluk alanda meydana geldi. Otluk alandan geçerken koyun sesi duyan vatandaşlar, sesin geldiği yere yöneldiler. Kapağı açık kalmış foseptik çukurundan sesin geldiğini fark eden vatandaşlar, çukurda mahsur kalmış olan koyunu görünce Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl grubuna bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, halatla mahsur kalan koyunu kurtardılar.

Kurtarılan hayvan, itfaiye aracıyla sahibi bulunmak üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Tedavi merkezine bırakıldı.