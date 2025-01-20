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Forum Kayseri'de 2 polis ve 1 güvenliği yaralayan suç makineleri yakalandı

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Forum Kayseri'de 2 polis ve 1 güvenliği yaralayan suç makineleri yakalandı AVM'ye girdikleri sırada dedektöre takılan ve polis memurlarını yaralayan 9 saldırgan yakalandı Kayseri'de Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'ne girmek istedikleri esnada kapı dedektörüne takılan ve bunun üzerine olay...

Forum Kayseri'de 2 polis ve 1 güvenliği yaralayan suç makineleri yakalandı

AVM'ye girdikleri sırada dedektöre takılan ve polis memurlarını yaralayan 9 saldırgan yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'ne girmek istedikleri esnada kapı dedektörüne takılan ve bunun üzerine olay yerine çağrılan 2 polis memuru ile bir AVM güvenliğinin yaralanması olayına karışan 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Forum AVM'ye girmek isteyen M.Y. ve S.S güvenlik noktasında kapı dedektöründen geçerken detektörün sinyal vermesi üzerine durduruldu. Burada güvenliklerle ve polis memurlarıyla tartışan şahıslar, 2 polis memurunu ve 1 güvenliği yaraladı. Olayla ilgili çalışma yapan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Hasan Coşgun Polis Merkezi Amirliği ekipleri; olaya karışan 9 şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında; U.A.'nın üzerinde 1 adet bıçak ele geçirildi. S.Y.'nin 6, U.A.'nın 9, T.B.'nin 4, A.Y.'nin 5, M.A.Y.'nin 9 ve B.G.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslardan işlemleri tamamlanan M.Y. ve A.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan M.A.Y. ve S.S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Forum Kayseri'de 2 polis ve 1 güvenliği yaralayan suç makineleri yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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