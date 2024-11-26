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Forkliftten Yaralanan Genç İşçi Hastaneye Sevk Edildi

Forkliftten Yaralanan Genç İşçi Hastaneye Sevk Edildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde elini forklifte sıkıştıran 24 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde elini forklifte sıkıştıran işçi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyerinde malzeme indiren Samethan D. (24), elini forklifte sıkıştırdı. Sağ elinin baş parmağı parçalanan genç, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç işçi tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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