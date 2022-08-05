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Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

Muğla'da bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi kullandığı Forklift'in devrilmesi sonucu altında kaldı.

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Muğla'da bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi kullandığı Forklift'in devrilmesi sonucu altında kaldı.

Menteşe Kafaca Mahallesindeki bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Hüssein Alhamoud Forklift ile hareket halinde iken kullandığı araç devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye ekipleri tarafından Forklift altında sıkışan Hüssein Alhamoud kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Suriye Muğla 3. Sayfa Haberler

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