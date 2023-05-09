Folkart'taki yangında kriminal sonuçlar bekleniyor İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks sitede çıkan, 8 saatte kontrol altına alınan ve 40 dairenin etkilendiği yangınla ilgili tespit için kriminale gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor.

Folkart'taki yangında kriminal sonuçlar bekleniyor

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks sitede çıkan, 8 saatte kontrol altına alınan ve 40 dairenin etkilendiği yangınla ilgili tespit için kriminale gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye raporunun da tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde, 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti. 6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Kriminal raporu bekleniyor

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen bulgular ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numuneler, kundaklama olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi. Ayrıca itfaiye raporunun hazırlanması içinde çalışmaların sürdüğü öğrenildi.