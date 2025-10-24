Haberler

Foça'daki Sel Felaketinde Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Foça'daki Sel Felaketinde Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nu Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, aracıyla menfezden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürerken, bölgedeki suların yükselme anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı bölgede, suların yükseldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, dere suyunun kısa sürede taşarak çevreyi yuttuğu görülürken, talihsiz vatandaşın aracını kurtarmak için yardım istediği kümes çalışanı o anları anlattı.

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Bucak mevkisinde otomobiliyle sele kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, bölgedeki bir evin de tamamen sular altında kaldığı öğrenildi.

"Kapıyı çaldı, yardım istedi"

Selin vurduğu bölgede yaşayan Yusuf Al Ramlat, Kaptanoğlu'nun olaydan kısa süre önce kendilerinden yardım istediğini söyledi. Ramlat, "Kapı çalındı. Biri geldi, arabasının çamura saplandığını söyledi. Motorla çekelim dedi. Arabanın motorla çekilemeyeceğini söyledim. Adam da arabaya geri gitti, telefonla konuşuyordu. Ben çocukları kümese götürdüm. Bir anda evi su bastı, 10 dakika içinde içerisi tamamen doldu" dedi.

Aynı evde yaşayan Fatma Al Ramlat ise yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:

"Yemek yaparken bir adam kapımızı çaldı. Babama arabasının sıkıştığını söyledi. Motorla çekelim dedi ama babam olmaz dedi. Kısa süre sonra evi su bastı. Telefonları alıp 112'yi aradık. Su biraz azalınca kurtulduk."

Kaptanoğlu hala kayıp

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Mahallelerinde dün saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu tespit edildi. Menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta buldu, ancak Kaptanoğlu'na henüz ulaşılamadı.

Suların yükseldiği anlar kamerada

Öte yandan Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı Bucak mevkisindeki derede suyun yükselme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli yağışla birlikte dere yatağında suyun hızla yükseldiği anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Merkez Bankası'ndan yeni adım! Reeskont kredilerinde limit artırıldı

Merkez Bankası'ndan kritik adım! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.