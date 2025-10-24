Foça'daki Sel Felaketinde Kayıp Bülent Kaptanoğlu'nu Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı bölgede, suların yükseldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, dere suyunun kısa sürede taşarak çevreyi yuttuğu görülürken, talihsiz vatandaşın aracını kurtarmak için yardım istediği kümes çalışanı o anları anlattı.

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, Bucak mevkisinde otomobiliyle sele kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürerken, bölgedeki bir evin de tamamen sular altında kaldığı öğrenildi.

"Kapıyı çaldı, yardım istedi"

Selin vurduğu bölgede yaşayan Yusuf Al Ramlat, Kaptanoğlu'nun olaydan kısa süre önce kendilerinden yardım istediğini söyledi. Ramlat, "Kapı çalındı. Biri geldi, arabasının çamura saplandığını söyledi. Motorla çekelim dedi. Arabanın motorla çekilemeyeceğini söyledim. Adam da arabaya geri gitti, telefonla konuşuyordu. Ben çocukları kümese götürdüm. Bir anda evi su bastı, 10 dakika içinde içerisi tamamen doldu" dedi.

Aynı evde yaşayan Fatma Al Ramlat ise yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:

"Yemek yaparken bir adam kapımızı çaldı. Babama arabasının sıkıştığını söyledi. Motorla çekelim dedi ama babam olmaz dedi. Kısa süre sonra evi su bastı. Telefonları alıp 112'yi aradık. Su biraz azalınca kurtulduk."

Kaptanoğlu hala kayıp

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Mahallelerinde dün saat 12.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlarıyla mahsur kalan 5 kişi jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu tespit edildi. Menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta buldu, ancak Kaptanoğlu'na henüz ulaşılamadı.

Suların yükseldiği anlar kamerada

Öte yandan Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı Bucak mevkisindeki derede suyun yükselme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli yağışla birlikte dere yatağında suyun hızla yükseldiği anlar yer aldı. - İZMİR