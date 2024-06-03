Foça'daki Çöplük Yangınında Şüpheliler Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesindeki eski çöplük alanındaki yangının, iki şüphelinin plastik kabloları ve atıkları yakmaları sonucu çıktığı tespit edilirken, söz konusu kişiler jandarma tarafından yakalandı.

Foça İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında yangın çıkmış, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınmıştı.

Konuyla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin, izinsiz hafriyat ve atık toplama faaliyetleri yaptığı, plastik kabloları ve atıkları yakmaları sonucu yangının başladığı belirtildi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli yakalanarak ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, yangın nedeniyle 70 hektar arazinin zarar gördüğü öğrenildi. - İZMİR