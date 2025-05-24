Foça'da Ziraat Arazisinde Yangın

Foça'da Ziraat Arazisinde Yangın
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Foça'da Ziraat Arazisinde Yangın
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İzmir'in Foça ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça'daki ziraat arazisinde yangın

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesindeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.25 sıralarında Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ziraat arazisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken yangının ormanlık alana da sirayet ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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