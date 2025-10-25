Foça'da Sel Felaketinde Kaybolan 70 Yaşındaki Adamın Cesedine Ulaşıldı

İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet Mahallelerinde 23 Ekim perşembe günü öğleye doğru başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Metrekareye 144 kilogram yağışın düştüğü kentte, Bucak Mahallesi'nde otomobiliyle sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Kaptanoğlu'nun bulunması için AFAD, jandarma, Emniyet birimleri ile İZSU Amfibik ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aramaların 3.'ncü günü sabah 09.25 sıralarında talihsiz yaşlı adamın cesedine ulaşıldı. Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi Gediz Nehri üzerinde kaybolduğu noktadan 11 km. ileride İZSU Amfibik ekipleri ve DSİ iş makinelerinin çalışma yaptığı mevkide bulunan cenaze, arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - İZMİR