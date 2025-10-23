Haberler

Foça'da Sel Felaketi: Bir Kayıp Vatandaş için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Foça'da Sel Felaketi: Bir Kayıp Vatandaş için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası oluşan selde kaybolan bir vatandaş için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bölgede su baskınlarına karşı müdahaleye devam ediyor.

İzmir Valiliği, Foça ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu sel sularına kapılan bir vatandaşın kayıp olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Foça ilçesinde bugün yoğun sağanak yağış meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça'da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz 1 buçuk saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kilogram yağış almıştır. Yeni Foça Bucak mevkiinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" denildi.

Su baskınları

Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibariyle yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
