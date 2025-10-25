Haberler

Foça'da Sel Felaketi: 70 Yaşındaki Bülent Kaptanoğlu Kayboldu

Foça'da Sel Felaketi: 70 Yaşındaki Bülent Kaptanoğlu Kayboldu
Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun aracı sele kapılarak sürüklendi. Cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun aracının sele kapıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Foça ilçesindeki 23 Ekim günü sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah gelen acı haberin ardından, emekli bankacı olduğu öğrenilen Kaptanoğlu'nun aracının sele kapıldığı anlar ortaya çıktı. Yakındaki bir güvenlik kamerasınayansıyan görüntüde, Kaptanoğlu'nun aracının köprü üzerinde olduğu ve bir süre sonra sel sularına kapılarak eski Gediz nehri yatağına doğru sürüklendiği görülüyor.

Öte yandan, Bülent Kaptanoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Yeni Foça Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Foça kabristanlığına defnedileceği duyuruldu. - İZMİR

