Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Foça'da Sahipsiz Lastik Bot Bulundu

Foça'da Sahipsiz Lastik Bot Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Aslanburnu mevkiinde sahipsiz bir lastik bot tespit etti. Botun kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

İzmir'in Foça ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, Aslanburnu mevkiinde sahipsiz bir lastik bot buldu.

Foça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Aslanburnu mevkiinde beyaz renkli fiber karinalı şişme bir lastik bot tespit etti. Sahipsiz olduğu anlaşılan bot, Yenifoça Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığına götürüldü. Yapılan araştırmalarda botun kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Bot sahibinin 'sahiplik belgesi' ile birlikte Foça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki kardeşin ölümüyle ilgili aileyi yıkan karar
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
img

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.