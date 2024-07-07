Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.23'te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR