Foça'da Orman Yangını Ev Bahçelerine Sıçradı

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İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Yangın, ağaçlara zarar verirken, herhangi bir yapının yanmadığı bildirildi. Yangını söndürmek için ekip sayısı artırıldı.

Foça'daki orman yangını evlerin bahçelerine sıçradı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekip sayısı artırıldı. Evlerin bahçelerine kadar gelen alevler, ağaçlara zarar verirken yangında herhangi bir yapının yanmadığı öğrenildi.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.

Evlerin bahçelerine kadar yaktı

Öte yandan alevler Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bahçelerini yaktı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar tutuşurken alevler yapılara zarar vermedi. Yaşadığı panik anlarını anlatan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, "Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu" diye konuştu.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor .

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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