Foça'da komşu tartışması baltayla kırma girişimi
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İzmir'in Foça ilçesinde bir kişinin tartıştığı komşusunun camlarını baltayla kırma girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından mağdur şikayetçi oldu.
İzmir'in Foça ilçesinde bir kişinin tartıştığı komşusunun camlarını baltayla kırma girişimi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 17 Ekim'de Atatürk Mahallesi Kültür Sitesi'nde ikamet Arif Serdar K. aralarında tartışma yaşanan Niko Necdet Keresteci'nin evinin camlarını baltayla kırmaya çalıştı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin elindeki baltayla cama vurduğu anlar görülüyor.
Keresteci'nin jandarmaya şikayette bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa