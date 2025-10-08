Haberler

Foça'da Cinsel İstismar Suçlusu 70 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde emniyet ekipleri, cinsel istismar suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 yaşındaki H.C.G.'yi yakaladı. GBT sorgulamasında arandığı tespit edilen şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesinde emniyet ekipleri, "cinsel istismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yürüttükleri rutin çalışmalar sırasında H.C.G. (70)isimli şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Şahsın GBT-UYAP sistemi üzerinden yapılan detaylı sorgulamasında, "Cinsel İstismar" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve uzun süredir arandığı tespit edildi.

Harekete geçen emniyet güçleri, şahsı gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
