Foça Açıklarında 86 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ekim günü saat 02.30 sıralarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri (TCSG-61, TCSG-85) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 10.10'da, Foça açıklarında bir başka lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 86 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR