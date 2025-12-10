Haberler

ABD'de uçak, seyir halindeki araca çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu bir uçağın seyir halindeki bir araca çarpması sonucu, 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı. Uçaktaki iki kişi ise kazadan etkilenmeden kurtuldu.

ABD'nin Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir halindeki bir araca çarparken, olayda 57 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletinde çift motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, seyir haindeki bir araca çarptı. Interstate 95 Otoyolunda pazartesi günü yerel saatle 17.45'te yaşanan kazada, 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanırken, uçaktaki 2 kişi yara almadan kurtuldu. Uçağın ön kısmı, Toyota marka aracın ise arka ve yan kısımları çarpışmadan dolayı ciddi hasar gördü.

Olay yerine müdahale eden ekipler, kaza alanını temizlemeye çalışmaları sırasında otoyolun birden fazla şeridini her iki yönde de kapattı. Yetkililer, pilotun acil iniş yaptığını aktarırken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
