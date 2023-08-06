Fiziksel engelli erkek komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradı

Konya'da bir fiziksel engelli erkek, komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradığına dair fotoğrafları keşfetti. Şikayet üzerine saldırgan tutuklandı.

KONYA'da fiziksel engelli olan F.N. adlı erkeğin (35) ağabeyi, kardeşinin cep telefonundaki fotoğraflardan komşuları İ.M.'nin (40) cinsel saldırısına maruz kaldığını gördü. Ağabeyin şikayetçi olduğu, cinsel saldırıda bulunan ve fotoğrafları çeken İ.M., (40) tutuklandı. İ.M.'nin, "Neden ve nasıl yaptığımı bilmiyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 25 Temmuz'da meydana geldi. Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü. Bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.