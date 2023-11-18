Fisun Ercan kimdir? Fisun Ercan nereli, kaç yaşında, restoranı nerede?

Fisun Ercan, depremden etkilenen insanlara destek olmak amacıyla yardım yemeği düzenlemesiyle gündem olmuştu. MasterChef All Star'a konuk olması sonrası hakkında araştırmalar yapıldı. Peki,

FİSUN ERCAN KİMDİR?

Fisun Ercan, kendisini şu şekilde tanımlıyor:

Merhaba adım Fisun Ercan ve aşçıyım. Montreal'de Türk/Akdeniz mutfağında uzmanlaşmış Restaurant Su'nun sahibiyim . Ayrıca Montreal'in hemen dışında restoranımda kullanmak üzere sebzelerimi yetiştirdiğim küçük bir çiftliğim var. Türkiyeliyim ama son 20 yıldır Montreal'de yaşadığım için Kanadalı/Québécoise'lu olduğumu da söyleyebilirim.

Türkiye'nin Ege kıyısında Seferihisar adında küçük bir köyde doğdum . Babam yemek konusunda gerçek bir tutkudur ve insanların tabaklarına yemek koymaması için ona yalvaracak kadar doyuncaya kadar yemek yedirmeyi sever! Annem harika bir ev aşçısıdır; yaratıcı, hassas ve detay odaklıdır. Çocukluğumda evimizdeki sıradan bir gün, mutfakta babamın akşam yemeğinde ne yiyeceğimize dair brifing vermesiyle başlardı. Köyde küçük bir pazarı vardı ve yemeğe olan düşkünlüğüyle tanındığından çiftçiler en iyi ürünlerini, balıkçılar da günlük avladıkları ürünleri ona canlı getirirlerdi. Bahçemizde anneannem ya da babam tarafından tavuk, kuzu gibi küçük hayvanlar kesilip annem tarafından kesilirdi. Eve geldiklerinde yumurtalar ve süt hâlâ sıcaktı, balıklar hâlâ mutfak tezgahında hareket ediyordu… Hatta bir gün annemin, aynı gün toplanmadıkları için enginarların yeterince yumuşak olmadığından şikayet ettiğini bile hatırlıyorum!

Üniversite için şehre taşındığımda büyük şehirlerdeki insanların taze ürünlere kolaylıkla ulaşamamasına çok şaşırdım. Beni en çok şaşırtan ise eskiden canlı ve sıcak olarak gördüğüm her ürünün artık ölü ve donmuş olmasıydı ! Neyse ki, her hafta sonu ailemin yanına gidip haftalık çantamı doldurabiliyor ve onu tüm arkadaşlarıma yemek pişireceğim mütevazı öğrenci daireme getirebiliyordum.