Fırtınanın devirdiği ağaç faciaya sebep oluyordu

Antalya'da fırtınadan dolayı devrilen ağacın servis araçlarının üzerine düşmesine ramak kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Servis aracı geçtikten birkaç saniye sonra fırtınaya dayanamayan dev ağaç yolun ortasına devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtına az kalsın faciaya sebep oluyordu. Belek turizm merkezi yolu, oteller bölgesinde otel personellerini taşıyan servis araçlarının geçtiği sırada bir ağaç şiddetli fırtına nedeniyle devrilerek yola düştü. İki taraftan da midibüslerin geçtiği sırada meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Servis minibüsü geçtikten birkaç saniye sonra yolun ortasına devrilen ağaç ve ağaca çarpmamak için frene basıp son anda duran servis aracının görüntüleri kayıtlara girdi. Olay sonrası uzun süre yol trafiğe kapanırken facianın eşiğinden dönüldü. Olayda yaralanan olmazken devrilen ağaç kepçe yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik yeniden açıldı. - ANTALYA