Fırtınada savrulan çiğ köfte tezgahının masaya ve motosiklete çarpma anı kamerada

Şenol Akman:

"Daha önce böyle bir şey görmedim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan fırtınada bir dükkanın önündeki tezgah savrularak önce yemek masasına, sonra da motosiklete çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da iki gün önce çıkan şiddetli fırtına zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Serik ilçesinde fırtınanın etkisiyle çiğ köfte dükkanına ait tezgah, hareket ederek önce masa ve sandalyeleri devirdi, sonra da park halindeki motosiklete çarptı. Tezgah daha sonra çarptığı motosiklet ile birlikte yan yatarak durdu. Olayda tezgahın yola savrulmaması kazayı önlemiş oldu. O sırada market içerisinde bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı. Vatandaşlar, devrilen motosiklet ile tezgahı ve yola savrulan malzemeleri kaldırdı.

"Daha önce böyle bit şey yaşamadım ve görmedim"

Olay anında büyük bir gürültü duyduğunu belirten Şenol Akman, "Sabah erken saatlerde fırtına çok etkili oldu. Sabah içerde tavuk pişirirken dışarıda bir gürültü duydum. Döndüm baktım motosikletin üzerine yan taraftaki komşumun tezgahı gelip devrildi. Maddi bir zararımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve görmedim. Daha sonra direkte askıda kalan motoru kaldırdık. Arkadaşın tezgahını ve cam kırıklarını ortadan kaldırdık. Fırtına o kadar etkili ki kömür koyduğum kovalar bile karşıya yola gitti ve araba çarpıp kırıldı" diye konuştu.