Fırtınada Mahsur Kalan Yelkenci Kurtarıldı

Antalya'da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişinin, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul- Mersin transferi yaptığı öğrenilen teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtınadan dolayı yırtıldı. Dümeni ile motorunda da sorun yaşanan teknedekiler, fırtına ve dalgaların artması üzerine yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı duyan ve tekneye yakın mesafedeki Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye geldi.

Teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak kurtulurken, diğeri de personeller tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA