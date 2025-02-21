Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

Fırtınada Mahsur Kalan Yelkenci Kurtarıldı

Fırtınada Mahsur Kalan Yelkenci Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişi, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Antalya'da fırtınada yelkeni yırtılan lüks teknede mahsur kalan 2 kişinin, yardıma giden tanker personelleri tarafından kurtarılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İstanbul- Mersin transferi yaptığı öğrenilen teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtınadan dolayı yırtıldı. Dümeni ile motorunda da sorun yaşanan teknedekiler, fırtına ve dalgaların artması üzerine yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı duyan ve tekneye yakın mesafedeki Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye geldi.

Teknede bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla tankere atlayarak kurtulurken, diğeri de personeller tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Afrika rüzgarı esti
img

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten gündem olan kar kombini
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.