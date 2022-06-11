Fırtınada devrilen araç iki otomobilin üzerine düştü - Haberler

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Fırtınada devrilen araç iki otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Fırtınada devrilen araç iki otomobilin üzerine düştü

Ankara'da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü.

Ankara'da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaç park halinde duran iki otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Etkisini artıran fırtına cadde üzerine duran bir ağacı devirdi. Devrilen ağaç park halinde 34 CTV 076 ve 19 US 165 plaka iki aracın üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

"Fırtına ağaçları devirdi"

Olayın görgü tanıklarından Metin Sakal, "Belediye aslında daha önce budama yapmaya gelmişti ama araba olduğu için budama yapamadı. Bugün de şiddetli bir gök gürültüsü, dolu ve ardından da fırtına ağaçları devirdi. Baktık ağaçlar arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgar vardı, aşırı dolu da yağdı. Sonuç bu şekilde. Zaman zaman dükkanları da su basıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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