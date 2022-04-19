Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, yarım saat içerisinde bir çok çatı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü.

SİVAS (İHA) - Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

SİVAS - Sivas'ta kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, yarım saat içerisinde bir çok çatı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran rüzgar fırtınaya dönüştü. Şehir içerisinde bir çok binanın çatısı uçtu. Uçan çatılardan savrulan molozlar park halindeki bir çok araçta hasara neden oldu. Şehir içerisinde bir çok noktada elektrik iletim hatları da zarar gördü. Bazı iş yerlerinde de hazar oluştu. Fırtınanın gece yarısına kadar etkili olacağı tahin ediliyor.

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

Fırtınada çatılar uçtu, çok sayıda araç hasar gördü

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title