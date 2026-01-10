Haberler

Kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan 24 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp yapan 24 kişi, fırtına nedeniyle çadırlarının uçması sonucu mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağda kamp kuran ancak çadırlarının fırtına sonucu uçması ile mahsur kalan 24 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Gömbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nden 24 kişi, gece kamp yapmak için dağlık alana giderek çadır kurdu. Fırtına nedeniyle çadırları uçan grup, burada mahsur kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerinde bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, grubu 2 saat içerisinde kurtararak jandarma ekiplerine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
