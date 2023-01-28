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Fırtına kafesleri devirdi, güvercinler telef oldu

3. Sayfa Haberleri

Fırtına kafesleri devirdi, güvercinler telef oldu

Antalya'da etkili olan şiddetli fırtınada devrilen kafesler 50 civarında güvercinin ölümüne sebep oldu.

Antalya'da etkili olan şiddetli fırtınada devrilen kafesler 50 civarında güvercinin ölümüne sebep oldu.

Manavgat ilçesinde Sanayi Mahallesinde bir işyerinin çatısında bulunan güvercin kafeslerinin fırtınadan devrilmesi sonucu 50 güvercin telef oldu. İşyerinin önündeki park halindeki kamyonetin üzerine kafes düşmesi sonucu kamyonette de zarar oluştu.

İşyeri sahibi Mehmet Toprak işyerinde hobi olarak güvercin beslendiğini belirterek "600 dolayında Paçalı, İran, Tahran, Van cinsi taklacı oyun güvercini bulunuyordu. Akşam fırtına çıktığı için kontrole geldiğimde kafeslerinin fırtınadan dolayı devrildiğini gördüm. 50 dolayında telef var, 100 den fazlası yaralı, Kalanlarda çok korkmuş. Üzüntümüz büyük. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Fırtına Antalya 3. Sayfa Haberler

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