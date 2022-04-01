Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı - Haberler

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Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı Edirne'de şiddetli fırtına bir evin çatısını yerinden söktü.

EDİRNE (İHA) - Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de şiddetli fırtına bir evin çatısını yerinden söktü. Çatıdan düşen parçalar sonucu evde oturan kişi yaralandı.

Edirne'de şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor. Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle evin çatısı yerinden söküldü. Çatıdan düşen parçaların evde oturan vatandaşın üzerine düşmesi sonucu 1 vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan vatandaş, ambulans ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şiddetli fırtına etkisini artırarak devam ediyor.

Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

Fırtına evin çatısını yerinden söktü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Fırtına, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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